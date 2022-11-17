Роналду: «Я фрукт, который люди хотят откусить»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, почему его любят подписчики в соцсетях. Он сравнил себя с аппетитным фруктом.

«Горжусь своей аудиторией в инстаграме. Иногда я себя спрашиваю, почему я номер один (по подписчикам). Дело не только в футболе, но и в харизме, внешность помогает. Честно говоря, я не знаю причину, я фрукт, который люди хотят откусить. Аппетитный фрукт. Клубника», — рассказал португалец в интервью Пирсу Моргану.