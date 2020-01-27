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ПСВ сделал предложение «Кристал Пэлас» по ван Анхолту

10:31
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Защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхолт может вернуться в чемпионат Голландии. «Орлы» получили предложение по 29-летнему футболисту от ПСВ в размере 5 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

У ван Анхолта осталось 18 месяцев по действующему контракту, однако, несмотря на это, «Кристал Пэлас» собирается отклонить предложение клуба из Голландии.

В текущем сезоне Патрик ван Анхолт провел в английской премьер-лиге 17 матчей, в которых забил два гола.

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