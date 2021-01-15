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Президент «Тоттенхэма» заблокировал переход Деле Алли в «ПСЖ»

10:42
Деле Алли. Фото Instagram
Деле Алли. Фото Instagram
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Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заблокировал уход полузащитника «шпор» Деле Алли в «ПСЖ», сообщает The Telegraph.

По информации источника, Леви не позволил 24-летнему англичанину перейти в парижский клуб на правах аренды. Сообщается, что руководитель «Тоттенхэма» опасается за глубину ротации и хочет сохранить футболиста в составе своей команды.

В сезоне-2020/21 Алли провел 12 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

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