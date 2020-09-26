«Потеряли два очка». Лэмпард недоволен игрой команды в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнение об игре 3-го тура АПЛ против «Вест Бромвича». Лондонцы ушли от поражения, уступая после первого тайма со счетом 0:3.

— При всем уважении к «Вест Бромвичу», сегодня мы потеряли два очка, — приводит слова Лэмпарда Sky Sports. — Можно похвалить наш характер, поскольку мы проявили характер и настойчивость, но в этом не было бы необходимости, сыграй мы должным образом.