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Сегодня, 09:32

«МЮ» и «Челси» не проводили переговоров по Магуайру

Виктория Кравченко
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«Челси» и «МЮ» не проводили переговоров по трансферу защитника Гарри Магуайра, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, манкунианцы не собираются расставаться с игроком, который в этом сезоне намерен бороться за место в основном составе команды. «Челси» также не планировал покупать защитника, так как сосредоточен на данный момент на покупке Уэсли Фофана из «Лестера».

Действующий контракт 29-летнего англичанина рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне Магуайр сыграл в 37 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. В этом сезоне он принял участие в 2 встречах.

Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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