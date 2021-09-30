Бернд Лено: «Артета так и не объяснил, почему я выпал из основы «Арсенала»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено высказался о нехватке игровой практики в команде.

«Артета так и не объяснил, не назвал конкретных причин, почему я больше не в основе, но это не имеет отношения к моим выступлениям. Что ж, он тренер, ему решать, но мне от этого трудно. Лондон — приятный город, Милан тоже неплох, к тому же он ближе к моему дому в Штутгарте. Я пока не думаю об уходе всерьез, мне комфортно в «Арсенале» и в Лондоне. Только в случае если ситуация не изменится к зиме, мне придется рассмотреть различные варианты», — приводит Bild слова Лено.

В сезоне-2021/22 Лено провел 4 матча за «Арсенал» и пропустил 9 мячей. 29-летний немец пропустил три последних игры команды в АПЛ. 21 сентября сообщалось, что «канониры» могут отпустить вратаря в другую команду в зимнее трансферное окно. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 22 миллиона евро.