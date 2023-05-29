Полузащитник «Тоттенхэма» Кулушевски высказался о своем будущем

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о своем будущем.

«Честно говоря, у меня нет представлений о своем будущем, посмотрим. Я пытался сделать все возможное на поле, теперь, очевидно, пришло время поговорить с клубом», — цитирует журналист Альфредо Педулла Кулушевски.

23-летний швед выступает за «шпор» на правах аренды из «Ювентуса». Аренда футболиста рассчитана до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Кулушевски сыграл 37 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач.