«Манчестер Сити» готов продать Канселу в летнее трансферное окно

«Манчестер Сити» готов продать защитника Жоау Канселу в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Бавария» отказалась от права выкупа игрока за 70 миллионов евро.

Сообщается, что в услугах футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Барселона».

В текущем сезоне 29-летний португалец провел 21 матч за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.