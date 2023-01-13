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13 января, 23:50

Каземиро: «Тен Хаг — тренер, который одержим победой»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Он очень умный тренер. Тен Хаг знает, чего он может требовать от каждого игрока. Я бы не сказал, что он просит меня о чем-то, чего я не могу сделать. Он тренер, который одержим победой. Немногие тренеры, с которыми я сталкивался в своей карьере, обладали такой же одержимостью. Он из тех, кто всегда хочет побеждать: даже на тренировках всегда хочет лучшего. Тен Хаг трудолюбивый и многого требует от своих игроков, чтобы мы всегда были на высоте, и это важно для нас», — сказал Каземиро.

Летом 2022 года 30-летний футболист подписал контракт с «МЮ». Ранее он выступал за «Реал».

В текущем сезоне Каземиро провел 26 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: https://therepublikofmancunia.com/casemiro-ten-hag-is-obsessed-with-winning/
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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