Полиция начала расследование расистского скандала на матче Кубка Англии

Полиция Великобритании начала расследование инцидента на матче Кубка Англии «Харинги Боро» — «Йовил Таун», сообщают британские СМИ. Хозяева поля покинули стадион из-за расистских оскорблений вратаря команды Дугласа Пайетата и защитника Коби Роу. Во вратаря бросали различные предметы и плевали с трибун. После этого игроки «Боро» ушли с поля. Игра была остановлена на 20 минут и в итоге не возобновилась.

Как информирует The Guradian, президент «Харинги Боро» Аки Ахиллеа выразил надежду, что позиция клуба предотвратит подобные случаи в английском футболе и поможет решить проблему. «Йовил Таун» на официальном сайте заявил о готовности сотрудничать с полицией в расследовании инцидента и подчеркнул, что клуб не приемлет любые формы расизма или дискриминации.