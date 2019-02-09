Поль Погба: "Забивать голы здорово, но важнее побеждать"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал победу над "Фулхэмом" в матче 26-го тура чемпионата Англии - 3:0. Француз стал автором дубля, "МЮ" выиграл 10 из 11 матчей под руководством Уле Гуннара Сульшера.

- Здорово, что мы столько добились под руководством Сульшера, - цитирует BBC Погба. - Мы говорили, что еще долгий путь, но мы хотим остаться на этом уровне. Мы были далеко, но сейчас поднялись в топ-4. Но впереди много трудностей, близятся серьезные матчи. Топ-клубы хотят сохранить свои позиции.

Забивать голы всегда здорово, но важнее побеждать. Когда забиваешь и не побеждаешь, совсем другие ощущения. Я просто стараюсь доставить мяч в цель.

Игра была важная, мы сейчас на четвертом месте, пусть "Челси" еще не играл. Это хороший знак.