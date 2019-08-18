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Покеттино считает, что «Манчестер Сити» был лучше «Тоттенхэма»

05:53
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2)

— Соперник был лучше нас, они доминировали на протяжении всего матча, — цитирует The Guardian аргентинского специалиста. —  Поэтому можем быть довольны тем, что набрали одно очко. Игра против «Манчестер Сити» — хороший урок для нас. Нам пришлось проявить характер, чтобы дважды отыграться.

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