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Погба пропустит матч против «Саутгемптона»

18:58
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник команды Поль Погба вероятнее всего, пропустит матч 10-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

— Мактоминей и Погба не тренировались, их участие в матче с «Саутгемптоном» маловероятно, — приводит ESPN слова Сульшера. — Рэшфорд, Линделеф и Ван-Биссака тренировались, но пока не готовы на 100 процентов.

Матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало — в 17.00 (мск).

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