Погба пропустит матч против «Саутгемптона»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник команды Поль Погба вероятнее всего, пропустит матч 10-го тура АПЛ против «Саутгемптона».
— Мактоминей и Погба не тренировались, их участие в матче с «Саутгемптоном» маловероятно, — приводит ESPN слова Сульшера. — Рэшфорд, Линделеф и Ван-Биссака тренировались, но пока не готовы на 100 процентов.
Матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало — в 17.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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