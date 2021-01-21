Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победный матч 18-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:1).

В этой встрече 27-летний француз забил победный гол на 65-й минуте игры.

«Я люблю выигрывать. Вся суть — в победах. Очень счастлив, когда «МЮ» выигрывает, и когда я выхожу на поле. Сегодня мы победили. Я очень рад этому. В тот день, когда мы проиграем, я буду очень зол», — цитирует Погба BT Sport.

В 18 матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 40 баллов и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. 24 января «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем» в 4-м раунде Кубка Англии. Начало — в 20.00 по московскому времени.