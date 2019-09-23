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Погба приобрел бойцовскую собаку для защиты от фанатов «МЮ»

14:22

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку для защиты от агрессивных фанатов, сообщает The Sun. Поводом для этого стали регулярные атаки на француза в Twitter, а также надпись у тренировочной базы «МЮ»: «Погба, уходи!».

— Они очень милые собаки, пока не получают команду напасть, — заявил Ричард Арнольд, владелец фирмы К9 по продаже бойцовских собак. — Футболисты — публичные люди, и их желание быть защищенными понятно.

Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016-м году за 105 миллионов евро. За это время 26-летний полузащитник провел за «манкунианцев» 96 матчей в чемпионате Англии и забил 24 гола.

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