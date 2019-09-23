Погба приобрел бойцовскую собаку для защиты от фанатов «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку для защиты от агрессивных фанатов, сообщает The Sun. Поводом для этого стали регулярные атаки на француза в Twitter, а также надпись у тренировочной базы «МЮ»: «Погба, уходи!».

— Они очень милые собаки, пока не получают команду напасть, — заявил Ричард Арнольд, владелец фирмы К9 по продаже бойцовских собак. — Футболисты — публичные люди, и их желание быть защищенными понятно.

Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016-м году за 105 миллионов евро. За это время 26-летний полузащитник провел за «манкунианцев» 96 матчей в чемпионате Англии и забил 24 гола.