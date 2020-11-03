Петр Чех: «Я на 100 процентов готов помочь «Челси» в случае необходимости»

Вратарь «Челси» Петр Чех, возобновивший карьеру, рассказал о готовности выйти на поле.

— Это было бы профессиональной ошибкой, если бы я не был на уровне премьер-лиги, но мы здесь не так работаем, — приводит слова Чеха Telefoot. — Я знаю, что я на 100 процентов готов помочь в случае необходимости. Я в хорошей форме, и за два месяца тренировок я убедился, что у меня такой же уровень.

Кроме того, я год отдыхал, не играя в футбол. Это действительно придало мне энергии, мое тело восстановилось после 20 лет игры на профессиональном уровне. Если обстоятельства выведут меня на поле, я готов.