Петер Шмайхель: «Де Хеа разочарован тем, что в свое время не уехал в «Реал»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмайхель раскритиковал игру голкипера Давида Де Хеа.

Это недостаток концентрации, — цитирует Шмайхеля Рremier League Productions . - В семи играх семь ошибок привели к потере очков, это слишком много для топ-клуба. Ему нужна лучшая концентрация.

Я думаю, что его разочарование связано с тем, что он не уехал в «Реал» в свое время. У него есть опыт, и я думаю, что он должен быть тем, кто успокоит всех и гарантирует, что с легкими вещами проблем не будет.

Когда люди под микроскопом разглядывают отдельные вещи в твоих выступлениях, ты думаешь об этом и начинаешь верить, что у тебя есть проблема. Возможно, именно поэтому мы видим Давида в таких ситуациях.