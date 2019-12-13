Первые слова Клоппа после продления контракта с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, продливший контракт с английским клубом до лета 2024 года, отметил, что они с мерсисайдцами подходят друг другу еще осенью 2015 года.

— Когда я вижу, как развивается клуб и совместную работу, которая продолжается, я чувствую, что мой вклад может только увеличиваться, — сказал Клопп.

Когда осенью 2015 года поступил звонок от «Ливерпуля», я почувствовал, что мы идеально подходим друг другу, а теперь понимаю, что тогда даже не понимал насколько.

Я также должен подчеркнуть роль нашего спортивного директора Майкла Эдвардса. Его вклад и сотрудничество были столь же важны, как и все остальные, для того, чтобы мы могли конкурировать в борьбе за титулы.

Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.Уточняется, что помощники тренера Питер Кравец и Пепийн Лииндерс также договорились о сотрудничестве, чтобы продолжить совместную работу вместе с Клоппом.