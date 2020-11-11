Пепе недоволен игровым временем, которое получает в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе рассказал, что недоволен количеством игрового времени в команде.

— Моя задача — играть больше, получать немного больше времени на поле, — сказал в интервью Canal Plus Пепе. — Футболист, который играет — счастлив. Я же хочу появляться чаще, чтобы вновь обрести улыбку на лице. Артета хочет, чтобы я был на 100 процентов сконцентрирован на протяжении 90 минут матча, а потом, после тренировки я узнаю, что буду сидеть на скамейке запасных. Тренер и его помощники часто говорят со мной, но любому футболисту неприятно оставаться на лавке. Роль супер-запасного? Тренер принимает решения, а я должен доказать, что это не моя роль.

В сезоне-2020/21 Пепе провел за «Арсенал» 12 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. 25-летний ивуариец 6 раз появлялся в стартовом составе и 6 раз выходил на замену.