Опубликован доклад по гибели Салы. У пилота не было лицензии, самолет развалился в воздухе

Британское отделение по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовало итоговый доклад по катастрофе самолета Piper Malibu PA-46-310P, в которой погиб форвард «Нанта» Эмилиано Сала, сообщает Sky Sports.

Легкомоторный самолет начал разваливаться в воздухе после того, как пилот потерял управление машиной. Пилот потерял управление самолетом, выполняя поворот в ручном режиме. После этого самолет начал разваливаться в воздухе, маневрируя на скорости, которая существенно превышала скорость, предусмотренную для этого конструкцией.

Пилот Дэвид Ибботсон скорее всего отравился угарным газом, как и Сала, в случае с которым этот факт подтвержден результатом посмертной экспертизы. На борту самолета не было датчика углекислого газа.

В докладе отмечается, что полет осуществлялся с многочисленными нарушениями норм безопасности. У Ибботсона не было необходимой лицензии, и он также не проходил курсов пилотирования в темное время суток.

Выступавший ранее за «Нант» Эмилиано Сала перешел в «Кардифф» во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.