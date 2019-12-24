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Оливье Жиру: «Трудно оставаться в «Челси»

13:44
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру поделился мнением о своем будущем в лондонском клубе. Он не является игроком основного состава.

-Будет трудно оставаться в «Челси», — цитирует француза Get French Football News со ссылкой на Le Dauphine Libere. — Я хочу поговорить с тренером на этот счет. Мне не хватает тех минут, что получаю. Не успеваю полностью проявить себя на поле. До открытия трансферного окна смогу принять участие в некоторых играх. Наступит время, мы сядем за стол переговоров и примем оптимальное решение. Возвращение в лигу 1 является одним из возможных вариантов.

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