"Обычно я нечасто забиваю, но все получилось и я счастлив". Ндомбеле - о первом голе за "Тоттенхэм"

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, дебютировавший в АПЛ матчем с "Астон Виллой" (3:1), заявил, что его первый гол за новый клуб имеет для него особенное значение. Гол хавбека на 73 минуте встречи позволил "Тоттенхэму" сравнять счет.

- Ситуация в игре была непростой, нам нужно было забивать, - цитирует официальный сайт "Тоттенхэма" Ндомбеле. - Я доволен этим голом, потому что когда я забил, на табло загорелось 1-1, что придало нам энергии, чтобы вернуться в игру и попытаться выиграть. Что мы и сделали, я этим очень горжусь.

Я не из тех, кто обычно много забивает, но тут у меня был шанс и я его реализовал, это идеально!

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