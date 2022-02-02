«Эвертон» ждет Эшли Коула в тренерском штабе Лэмпарда

Бывший игрок сборной Англии Эшли Коул может стать тренером «Эвертона». Как сообщает The Times, английский клуб рассчитывает, что 41-летний англичанин войдет в новый тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда.

Коул играл на профессиональном уровне с 1998 по 2019 год. Последним его клубом был «Дерби Каунти».

Сейчас Коул работает в академии «Челси», а также занимает должность ассистента Ли Карсли в молодежной сборной Англии.

Напомним, Коул и Лэмпард вместе играли за «Челси» с 2006 по 2014 год. С «синими» они выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы и чемпионат Англии.