Обамеянг будет получать в «Барселоне» 5 тысяч евро в неделю

Стало известно, сколько форвард Пьер-Эмерик Обамеянг будет получать в неделю в «Барселоне», информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы будут платить игроку 5 тысяч евро в неделю. Такая зарплата у габонца будет до конца текущего сезона. В следующем году сине-гранатовые повысят оклад нападающего.

Обамеянг лишился доверия главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты после дисциплинарного нарушения во время семейной поездки. Артета лишил футболиста звания капитана и не включал в основной состав после игры с «Эвертоном» в декабре.