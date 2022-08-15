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15 августа, 20:39

«Ньюкасл» претендует на полузащитника «Челси» Галлахера

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может покинуть лондонский клуб. Он находится в сфере интересов «Ньюкасла», сообщает Sky Sports.

Контракт 22-летнего англичанина с «синими» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Прошлый сезон Галлахер провел на правах аренды за «Кристал Пэлас». В 34 матчах АПЛ он забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Ранее Галлахер был в аренде в «Чарльтоне», «Суонси» и «Вест Бромвиче».

ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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Габриэл Жезус

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Кевин Де Брейне

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