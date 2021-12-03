«Ньюкасл» готов заплатить 40 миллионов евро за Эдена Азара
«Ньюкасл» хочет приобрести полузащитника «Реала» Эдена Азара. Английский клуб готов заплатить за 30-летнего бельгийца 40 миллионов евро, утверждает El Nacional.
В текущем сезоне чемпионата Испании Азар сделал только 1 голевую передачу в 10 матчах за «Реал».
Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю