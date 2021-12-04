Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о большом количестве матчей команды в декабре.

«Мы привыкли к жесткому графику. Посмотрим, какая ситуация будет в середине декабря или ближе к концу месяца, но разговор об этом продолжается постоянно.

Это сумасшествие. Это всегда было безумием и всегда будет безумием. Все в порядке, пока не наступает Рождество. Это традиция, я все понимаю. Но в конце декабря настают сложные времена», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

В декабре «Ливерпуль» сыграет девять матчей. В текущем сезоне команда набрала 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.