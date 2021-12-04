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Клопп — о матчах «Ливерпуля» в декабре: «Это традиция, я понимаю. Но в конце месяца настают сложные времена»

Клопп поделился мнением о большом количестве матчей «Ливерпуля» в декабре
00:55
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о большом количестве матчей команды в декабре.

«Мы привыкли к жесткому графику. Посмотрим, какая ситуация будет в середине декабря или ближе к концу месяца, но разговор об этом продолжается постоянно.

Это сумасшествие. Это всегда было безумием и всегда будет безумием. Все в порядке, пока не наступает Рождество. Это традиция, я все понимаю. Но в конце декабря настают сложные времена», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

В декабре «Ливерпуль» сыграет девять матчей. В текущем сезоне команда набрала 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/59515921?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61aa0f7b531c2c473335fb9d%26%27Crazy%20schedule%20ahead%27%262021-12-03T12%3A38%3A41.771Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:d847a949

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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