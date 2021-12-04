Клопп — о матчах «Ливерпуля» в декабре: «Это традиция, я понимаю. Но в конце месяца настают сложные времена»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о большом количестве матчей команды в декабре.
«Мы привыкли к жесткому графику. Посмотрим, какая ситуация будет в середине декабря или ближе к концу месяца, но разговор об этом продолжается постоянно.
Это сумасшествие. Это всегда было безумием и всегда будет безумием. Все в порядке, пока не наступает Рождество. Это традиция, я все понимаю. Но в конце декабря настают сложные времена», — приводит слова Клоппа BBC Sport.
В декабре «Ливерпуль» сыграет девять матчей. В текущем сезоне команда набрала 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/59515921?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61aa0f7b531c2c473335fb9d%26%27Crazy%20schedule%20ahead%27%262021-12-03T12%3A38%3A41.771Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:d847a949
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