Защитник «Лестера» Фофана заинтересован в переходе в «Челси»

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана настаивает на переходе в «Челси», сообщает Mirror.

По данным источника, «лисы» настаивают на том, что 21-летнего игрока нельзя приобрести ни за какую цену, но сам игрок заявил руководству, что хочет перейти в лондонский клуб.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил 1 мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, что в августе 2021 года Фофана получил повреждение медиальной связки.