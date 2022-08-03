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Сегодня, 19:24

Защитник «Лестера» Фофана заинтересован в переходе в «Челси»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Лестера» Уэсли Фофана настаивает на переходе в «Челси», сообщает Mirror.

По данным источника, «лисы» настаивают на том, что 21-летнего игрока нельзя приобрести ни за какую цену, но сам игрок заявил руководству, что хочет перейти в лондонский клуб.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил 1 мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, что в августе 2021 года Фофана получил повреждение медиальной связки.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/chelsea-transfers-wesley-fofana-leicester-27641120
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ФК Челси
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