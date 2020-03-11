«Ноттингем Форрест» прошел тестирование на коронавирус, болезнь не обнаружена

«Ноттингем Форест» сообщил, что по итогам тестирования коронавирус не был выявлен ни у одного из игроков или членов персонала клуба. Ранее стало известно, что вирус был обнаружен у президента клуба, Евангелоса Маринакиса.

— «Ноттингем Форрест"может подтвердить, что все футболисты и члены персонала клуба сдали тест, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено коронавируса, — говорится в заявлении. — Спустя несколько часов после того, как стало известно, что владелец нашего клуба, Эвангелос Маринакис, сдал положительный тест, мы оперативно приняли меры по проверке здоровья всех игроков и персонала, которые контактировали с владельцем в последнюю неделю. «Ноттингем Форрест» продолжит поддерживать тесный диалог с местными и футбольными властями, чтобы обеспечить необходимые меры безопасности.

Евангелос Маринакис, который также является президентом «Олимпиакоса», побывал на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:1) в Лондоне. После этого был отменен перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал».