Николя Пепе не попал в заявку «Арсенала» на матч с «Борнмутом». Игрок близок к переходу в «Ниццу»
Нападающий Николя Пепе не попал в заявку «Арсенала» на матч 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом», сообщает The Athletic.
Такое решение было принято, чтобы не рисковать здоровьем игрока, который близок к переходу в «Ниццу». Французская команда хочет арендовать 27-летнего ивуарийца.
Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» в августе 2019 года за 80 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «канониров».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
8
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
11
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
14
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
19
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|- : -
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Рис Джеймс
Челси
|2
|0
|2
|
|
Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед
|2
|0
|2
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