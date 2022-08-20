Николя Пепе не попал в заявку «Арсенала» на матч с «Борнмутом». Игрок близок к переходу в «Ниццу»

Нападающий Николя Пепе не попал в заявку «Арсенала» на матч 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом», сообщает The Athletic.

Такое решение было принято, чтобы не рисковать здоровьем игрока, который близок к переходу в «Ниццу». Французская команда хочет арендовать 27-летнего ивуарийца.

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» в августе 2019 года за 80 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «канониров».