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Николя Пепе не попал в заявку «Арсенала» на матч с «Борнмутом». Игрок близок к переходу в «Ниццу»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий Николя Пепе не попал в заявку «Арсенала» на матч 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом», сообщает The Athletic.

Такое решение было принято, чтобы не рисковать здоровьем игрока, который близок к переходу в «Ниццу». Французская команда хочет арендовать 27-летнего ивуарийца.

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» в августе 2019 года за 80 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «канониров».

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И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
4
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
7
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
8
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
9
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
10
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
11
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
14
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
15
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
17
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
18
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
19
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
20
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
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Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 3 : 1
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
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 2 0 2
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