Главный тренер «Лестера» Роджерс объяснил, почему не включил Фофану в заявку на матч с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс объяснил, почему не включил защитника Уэсли Фофану в заявку на матч 3-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

«Фофана не в составе, потому что сейчас у него не тот настрой, чтобы выходить на поле», — приводит Sky Sports слова Роджерса.

Ранее сообщалось, что 21-летний француз близок к переходу в «Челси».

В сезоне-2022/23 Фофана принял участие в 2 матчах «Лестера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.