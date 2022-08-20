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Главный тренер «Лестера» Роджерс объяснил, почему не включил Фофану в заявку на матч с «Саутгемптоном»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс объяснил, почему не включил защитника Уэсли Фофану в заявку на матч 3-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

«Фофана не в составе, потому что сейчас у него не тот настрой, чтобы выходить на поле», — приводит Sky Sports слова Роджерса.

Ранее сообщалось, что 21-летний француз близок к переходу в «Челси».

В сезоне-2022/23 Фофана принял участие в 2 матчах «Лестера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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Основные источники исследования

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Футбол
ФК Лестер
ФК Саутгемптон
ФК Челси
Брендан Роджерс
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И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
4
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
7
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
8
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
9
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
10
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
11
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
14
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
15
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
17
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
18
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
19
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
20
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
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20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 3 : 1
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Ньюкасл – Ман. Сити
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22.08 22:00
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Морено Родриго

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Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

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Фулхэм

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П
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Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 2
И К Ж
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Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Рис Джеймс

Рис Джеймс

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