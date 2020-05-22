Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вспомнил о работе в «Челси» с Андре Виллаш-Боашем. Португальский специалист не заявил бельгийца на Лигу чемпинов, которую впоследствии выиграли лондонцы.

— Ди Маттео сказал, что я буду с командой до финала, — цитирует Лукаку HLN. — Он хотел, чтобы все сплотились. Даже те, кто не в заявке или дисквалифицирован.

О такой победе всегда мечтал. Это приятно, когда тебе 19 лет. Был рад за весь клуб, но есть один человек, который многое у меня отнял — предыдущий тренер. Я никогда его не прощу за это.

Я не прикоснулся к трофею. Потому что не внес вклад. Если не участвую, то это не моя победа. И не могу праздновать.