Нигериец в форме сборной России предложил услуги «Манчестер Юнайтед»

Нигерийский футболист Принсвелл Сервантес на своей странице в Twitter опубликовал предложение к «Манчестер Юнайтед», в котором просит клуб взять его на просмотр.

«Уважаемый «Манчестер Юнайтед», я буду рад, если вы подпишете меня. Я просто лучший центральный защитник. Наша связка с Харри Магуайром будет лучшей, потому что у меня есть скорость. Мой рост 6 футов 3 дюйма, и я очень хорошо сбалансирован. Да благословит вас Бог, когда вы это сделаете», — написал юный футболист.

На данный момент пост собрал свыше девяти тысяч репостов и около 21 тысячи лайков.

Dear @ManUtd please I'll be happy if you guys can sign me. I am a very brilliant center back. And I can partner well with @HarryMaguire93 because I have the speed . I am 6'3 in height with a very good body balance. God bless you as you do so.

