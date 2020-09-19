Нигериец в форме сборной России предложил услуги «Манчестер Юнайтед»

Нигерийский футболист Принсвелл Сервантес на своей странице в Twitter опубликовал предложение к «Манчестер Юнайтед», в котором просит клуб взять его на просмотр.

«Уважаемый «Манчестер Юнайтед», я буду рад, если вы подпишете меня. Я просто лучший центральный защитник. Наша связка с Харри Магуайром будет лучшей, потому что у меня есть скорость. Мой рост 6 футов 3 дюйма, и я очень хорошо сбалансирован. Да благословит вас Бог, когда вы это сделаете», — написал юный футболист.

На данный момент пост собрал свыше девяти тысяч репостов и около 21 тысячи лайков.