Невилл: «Трент защищался на уровне школьника»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда в матче 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).

«Он был просто великолепен, когда шел вперед. Но его игра в обороне отвратительна. Его выбор позиции при передачах на Мартинелли в некоторых эпизодах — это уровень школьника», — цитирует Невилла Sky Sports.

В этос сезоне Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 38 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.