Матич — о «Манчестер Сити»: «Эта команда способна завоевать требл. Все в их руках»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич считает, что «Манчестер Сити» способен завоевать требл в этом сезоне.

«Может ли «Сити» выиграть требл? Я думаю, это вполне вероятно. Несколько месяцев назад мы с Тэмми Абрахамом поспорили в нашей раздевалке насчет того, кто выиграет АПЛ в этом году. Он сказал, что «Арсенал» сможет победить. Однако мне кажется, что выиграет «Сити». Все в руках «горожан». У них есть опыт игры в больших матчах. Один плохой результат может изменить все, но у «Сити», несомненно, больше шансов на успех», — приводит слова Матича Sky Sports.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 очков за 32 матча. В Лиге чемпионов «горожане» сыграют с «Реалом» на стадии полуфинала турнира. В финале Кубка «Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед».