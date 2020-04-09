«Наполи» интересуется форвардом «Вест Хэма» Фелипе Андерсоном

«Наполи» заинтересован в нападающем «Вест Хэма» Фелипе Андерсоне, сообщает Sky Sports со ссылкой на Corriere Dello Sport.

По информации источника, «Вест Хэм» согласен расстаться с 26-летним бразильцем только за крупную сумму, поскольку игрок важен для команды, а также потому, что у него остается еще 2 года по контракту с английским клубом.

В сезоне-2019/20 Андерсон забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 24 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего игрока в 32 миллиона евро.