Роналду и Кавани не заселились в отель вместе со всеми игроками «Юнайтед» перед матчем с «Сити»

Нападающий «МЮ» Роналду не готовится к матчу с «Сити» вместе с партнерами по команде

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не готовится к матчу 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» вместе с партнерами по команде, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, 37-летний португалец и нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани не заселились в отель со всеми игроками перед встречей.

Игра состоится сегодня на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 27 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 66 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Манчестер Юнайтед» с 47 баллами занимает четвертое место.