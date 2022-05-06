Эланга: «Мне всегда нравилось наблюдать за игрой Анри. Он был сильным и быстрым нападающим»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга рассказал, кого считал своими кумирами в детстве.

«Естественно, я всегда равнялся на своего отца, — приводит слова Эланги Sky Sports. — Также мне всегда нравилось наблюдать за игрой Анри. Тьерри мог играть на любой позиции: на левом фланге, на правом, в центре нападения. Он был сильным и быстрым нападающим. Я все еще смотрю нарезки с ним и стараюсь узнать что-то новое для себя, постараться вписать это в свою игру».

Нападающий отметил, что в детстве также следил за «Манчестер Юнайтед».

«Назову еще Руни и Роналду. Я много общаюсь с Криштиану на тренировках, он всегда дает мне полезные советы. Иметь возможность играть с ним — это прекрасно», — сказал он.

В нынешнем сезоне 20-летний швед забил три мяча и отдал две результативные передачи в 25 матчах за «Юнайтед» во всех турнирах. Его контракт с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2026 года.