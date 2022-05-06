«Вест Хэм» хочет подписать нападающего «Челси» Бройя

«Вест Хэм» готов подписать нападающего «Челси» Армандо Бройя, сообщает The Sun.

По данным источника, 20-летний футболист хорошо выступает в этом сезоне на правах аренды в «Саутгемптоне» и может быть летом продан «Челси».

В текущем сезоне Бройя провел 36 матчей за «Саутгемптон», в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 18 миллионов евро.