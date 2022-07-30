Нуньес стал четвертым игроком «Ливерпуля» при Клоппе, кто забивал в дебюте

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес отличился в матче против «Манчестер Сити» (3:1) в игре за Суперкубок Англии.

Таким образом, уругваец стал 4-м игроком мерсисайдцев, которые забивали в дебютном матче при главном тренере Юргене Клоппе.

До Нуньеса в первой игре за «Ливерпуль» отличались Садио Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.