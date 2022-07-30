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Голы Салаха и Нуньеса принесли «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
30 июля. Лондон. Футболисты «Ливерпуля» празднуют гол в ворота «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии — 3:1.

На 21-й минуте счет открыл защитник мерсисайдцев Трент Александр-Арнолд. Форвард «горожан» Хулиан Альварес сравнял счет на 70-й минуте.

На 83-й минуте главный судья встречи Крэйг Поусон после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Манчестер Сити» за игру рукой со стороны защитника Рубена Диаша в своей штрафной. Мохамед Салах реализовал 11-метровый и принес своей команде победу.

На 90+4-й минуте точку в матче поставил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

«Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка Англии в 16-й раз в истории клуба. В прошлый раз мерсисайдцы выигрывали этот трофей в 2006 году.

Англия. Суперкубок.
30 июл, 19:00. King Power Stadium (Лестер)
Ливерпуль
3:1
Манчестер Сити
Голы
Александр-Арнолд, 21 (1:0), Альварес, 70 (1:1), Салах, 83 (2:1), Нуньес, 90+4 (3:1)
Ливерпуль
Адриан ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд (Милнер, 74) Фабинью Тиагу Алькантара (Кейта, 85) Хендерсон (Эллиотт, 74) Фирмино (Нуньес, 59) Салах (Джонс, 90+5) Диас (Фабиу Карвалью, 90)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Рубен Диаш Аке Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне (Гюндоган, 74) Бернарду Силва Холанн Грилиш (Фоден, 58) Махрез (Альварес, 58)
Предупреждения
Нуньес 90’  -  Рубен Диаш 83’
Судьи
Поусон (Англия)

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
1
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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Нуньес забил в дебютном матче за мерсисайдцев
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И В Н П +/- О
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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