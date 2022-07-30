Голы Салаха и Нуньеса принесли «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии — 3:1.
На 21-й минуте счет открыл защитник мерсисайдцев Трент Александр-Арнолд. Форвард «горожан» Хулиан Альварес сравнял счет на 70-й минуте.
На 83-й минуте главный судья встречи Крэйг Поусон после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Манчестер Сити» за игру рукой со стороны защитника Рубена Диаша в своей штрафной. Мохамед Салах реализовал 11-метровый и принес своей команде победу.
На 90+4-й минуте точку в матче поставил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.
«Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка Англии в 16-й раз в истории клуба. В прошлый раз мерсисайдцы выигрывали этот трофей в 2006 году.
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|0
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|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0
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|0
|
5
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
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8
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|0
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|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
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|0
|
10
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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