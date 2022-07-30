Голы Салаха и Нуньеса принесли «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии — 3:1.

На 21-й минуте счет открыл защитник мерсисайдцев Трент Александр-Арнолд. Форвард «горожан» Хулиан Альварес сравнял счет на 70-й минуте.

На 83-й минуте главный судья встречи Крэйг Поусон после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Манчестер Сити» за игру рукой со стороны защитника Рубена Диаша в своей штрафной. Мохамед Салах реализовал 11-метровый и принес своей команде победу.

На 90+4-й минуте точку в матче поставил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

«Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка Англии в 16-й раз в истории клуба. В прошлый раз мерсисайдцы выигрывали этот трофей в 2006 году.