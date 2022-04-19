«Манчестер Сити» и Холанн согласовали пятилетний контракт. Трансфер будет оформлен в ближайшие недели.

Нападающий «Боруссии» Холанн перейдет в «Манчестер Сити» по окончании сезона

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн перейдет в «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб согласовал с 21-летним норвежцем пятилетний контракт с зарплатой свыше 500 тысяч фунтов в неделю.

При этом, если переход состоится, нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком английской премьер-лиги (АПЛ) и обойдет полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне, который зарабатывает 385 тысяч в неделю.

Отмечается, что «Манчестер Сити» заплатит за Холанна отступные в размере 63 миллионов фунтов. Трансфер будет оформлен в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне Холанн забил 25 мячей и отдал восемь результативных передач в 26 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.