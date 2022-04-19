Роналду пропустит матч «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» после смерти новорожденного сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля», сообщает пресс-служба клуба. 18 апреля стало известно о смерти его сына при рождении.

«Семья важнее всего, и Криштиану Роналду поддерживает своих близких в это чрезвычайно тяжелое время. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что Роналду не сыграет в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде». Криштиану, все в клубе мысленно находятся с тобой и сопереживают твоей семье», — говорится в сообщении.

В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появится на свет мальчик и девочка.