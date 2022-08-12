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Стерлинг объяснил, почему перешел из «Манчестер Сити» в «Челси»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг объяснил, почему перешел из «Манчестер Сити» в лондонский клуб. По словам 27-летнего англичанина, он хотел получать большего игрового времени.

«Я не мог тратить время, — приводит слова Стерлинга Eurosport. — Мне нужно было сохранить свой уровень и получить новый вызов. С 17 лет я был игроком стартового соста. Я не мог подойти к пику карьеры, не играя регулярно. Я не мог этого допустить. У меня такой характер, что я пытался бороться, чтобы изменить ситуацию, но этого не произошло. Вот и все. Переход в «Челси» соответствовал моим личным амбициям и пожеланиям моей семьи«.

Нападающий отметил, что ему нравится направление, в котором двигается «Челси».

«Челси» борется за трофеи, эта команда будет становиться только лучше. Конечно, уходить было сложно, учитывая, сколько лет я провел в «Манчестер Сити». С этим клубом связано много воспоминаний, там я пережил много приятных моментов. Но чуть больше года я нерегулярно выходил на поле. Это было сложное решение, но шаги, которые пойдут на пользу, необходимы. Я чувствую себя так, словно вернулся домой, в Лондон. Я давно уехал отсюда, тогда мне было 14 или 15 лет", — сказал он.

13 июля лондонский клуб объявил «объявил о подписании контракта со Стерлингом. Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/football/premier-league/2022-2023/i-cant-waste-time-raheem-sterling-says-chelsea-transfer-from-man-city-down-to-game-time-as-he-reache_sto9080932/story.shtml
Рахим Стерлинг
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
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 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
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 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
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 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
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 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
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19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
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Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
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 - : -
13.08 17:00
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 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
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Челси – Тоттенхэм
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Паскаль Гросс

Брайтон

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Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

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Саутгемптон

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И К Ж
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Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
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