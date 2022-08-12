Стерлинг объяснил, почему перешел из «Манчестер Сити» в «Челси»
Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг объяснил, почему перешел из «Манчестер Сити» в лондонский клуб. По словам 27-летнего англичанина, он хотел получать большего игрового времени.
«Я не мог тратить время, — приводит слова Стерлинга Eurosport. — Мне нужно было сохранить свой уровень и получить новый вызов. С 17 лет я был игроком стартового соста. Я не мог подойти к пику карьеры, не играя регулярно. Я не мог этого допустить. У меня такой характер, что я пытался бороться, чтобы изменить ситуацию, но этого не произошло. Вот и все. Переход в «Челси» соответствовал моим личным амбициям и пожеланиям моей семьи«.
Нападающий отметил, что ему нравится направление, в котором двигается «Челси».
«Челси» борется за трофеи, эта команда будет становиться только лучше. Конечно, уходить было сложно, учитывая, сколько лет я провел в «Манчестер Сити». С этим клубом связано много воспоминаний, там я пережил много приятных моментов. Но чуть больше года я нерегулярно выходил на поле. Это было сложное решение, но шаги, которые пойдут на пользу, необходимы. Я чувствую себя так, словно вернулся домой, в Лондон. Я давно уехал отсюда, тогда мне было 14 или 15 лет", — сказал он.
13 июля лондонский клуб объявил «объявил о подписании контракта со Стерлингом. Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2027 года.
|И
|В
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|+/-
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1
|Ньюкасл
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|1
|0
|0
|2-0
|3
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2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1