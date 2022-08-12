Стерлинг объяснил, почему перешел из «Манчестер Сити» в «Челси»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг объяснил, почему перешел из «Манчестер Сити» в лондонский клуб. По словам 27-летнего англичанина, он хотел получать большего игрового времени.

«Я не мог тратить время, — приводит слова Стерлинга Eurosport. — Мне нужно было сохранить свой уровень и получить новый вызов. С 17 лет я был игроком стартового соста. Я не мог подойти к пику карьеры, не играя регулярно. Я не мог этого допустить. У меня такой характер, что я пытался бороться, чтобы изменить ситуацию, но этого не произошло. Вот и все. Переход в «Челси» соответствовал моим личным амбициям и пожеланиям моей семьи«.

Нападающий отметил, что ему нравится направление, в котором двигается «Челси».

«Челси» борется за трофеи, эта команда будет становиться только лучше. Конечно, уходить было сложно, учитывая, сколько лет я провел в «Манчестер Сити». С этим клубом связано много воспоминаний, там я пережил много приятных моментов. Но чуть больше года я нерегулярно выходил на поле. Это было сложное решение, но шаги, которые пойдут на пользу, необходимы. Я чувствую себя так, словно вернулся домой, в Лондон. Я давно уехал отсюда, тогда мне было 14 или 15 лет", — сказал он.

13 июля лондонский клуб объявил «объявил о подписании контракта со Стерлингом. Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2027 года.