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Сегодня, 10:36

Дефо вернулся в «Тоттенхэм» в качестве тренера академии

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Джермейн Дефо вернулся в лондонский клуб.

Как сообщает пресс-служба «шпор», 39-летний англичанин пополнил тренерский штаб академии.

Также экс-нападающий стал послом «Тоттенхэма».

Напомним, что Дефо завершил игровую карьеру в марте 2022 года в составе «Сандерленда».

Большую часть карьеры он провел в лондонском клубе. На его счету 143 гола в 363 матчах за «шпор».

Джермейн Дефо
Футбол
ФК Сандерленд
ФК Тоттенхэм Хотспур
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