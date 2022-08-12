Дефо вернулся в «Тоттенхэм» в качестве тренера академии

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Джермейн Дефо вернулся в лондонский клуб.

Как сообщает пресс-служба «шпор», 39-летний англичанин пополнил тренерский штаб академии.

Также экс-нападающий стал послом «Тоттенхэма».

Напомним, что Дефо завершил игровую карьеру в марте 2022 года в составе «Сандерленда».

Большую часть карьеры он провел в лондонском клубе. На его счету 143 гола в 363 матчах за «шпор».