Нападающий «Челси» Пулишич может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич может перейти в «Ньюкасл» в январе, сообщает Daily Express.

Игрок сборной США хочет покинуть лондонский клуб и уйти в команду, где будет иметь твердое место в основном составе.

Действующее соглашение форварда с «Челси» рассчитано до 2024 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл за «синих» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.