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Нани убедил Бруну Фернандеша перейти в «МЮ» вместо «Ман Сити»

00:22
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани рассказал, как убедил своего соотечественника Бруну Фернандеша перейти в команду Уле Гуннара Сульшера. Фернандеш перешел в «МЮ» зимой из «Спортинга», интерес к нему также проявлял «Манчестер Сити».

— Когда я играл с ним, то видел его большой потенциал, — цитирует Goal Нани. — Однажды в беседе с ним я посоветовал тренироваться усерднее. Это было единственное, что отделяло его от уровня АПЛ или чемпионата Испании. Я порекомендовал ему ехать в Англию, потому что там ценят его стиль игры и там он забьет много красивых голов с дальней дистанции.

Как только я увидел трансферные слухи, я сразу сказал ему: «Не иди в «Манчестер Сити», выбирай «Манчестер Юнайтед». Через пару месяцев он оказался в «МЮ», и я был очень рад.

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