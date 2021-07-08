На новой гостевой форме «Ливерпуля» будет нашивка в память о погибших на «Хиллсборо»

«Ливерпуль» представил новую гостевую форму команды на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в белом цвете, на рукавах и воротнике добавлены зеленые и оранжевые полоски.

Crafted in stone, celebrated in style ?



Our new @nikefootball away kit ? — Liverpool FC (@LFC) July 8, 2021

Форма вдохновлена комплектом, в котором «Ливерпуль» выступал в сезоне-1996/97. На задней части воротника футболки присутствует нашивка с числом «96», которая нанесена в память о 96 людях, погибших при давке на стадионе «Хиллсборо» во время матча «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» 15 апреля 1989 года.

В сезоне-2020/21 «Ливерпуль» занял третье место в чемпионате Англии.