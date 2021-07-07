Бен Уайт согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»

Защитник «Брайтона» Бен Уайт близок к переходу в «Арсенал». 23-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Для подписания Бена Уайта «Арсеналу» все еще нужно договориться с «Брайтоном» и уладить все финансовые детали будущей сделки. Переговоры находятся на завершающей стадии.

В сезоне-2020/2021 Уайт провел 39 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.