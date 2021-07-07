Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бен Уайт согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»

7 июля 2021, 23:51
Теги:

Защитник «Брайтона» Бен Уайт близок к переходу в «Арсенал». 23-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Для подписания Бена Уайта «Арсеналу» все еще нужно договориться с «Брайтоном» и уладить все финансовые детали будущей сделки. Переговоры находятся на завершающей стадии.

В сезоне-2020/2021 Уайт провел 39 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия — Дания: Кейн не реализовал пенальти, но затем добил мяч в ворота
Англия — Дания: Маккели ошибочно назначил штрафной — датчане открыли счет
Бонуччи был уверен, что забьет пенальти в 1/2 финала Евро-2020
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд