"МЮ" заплатит "Мольде" за Сульшера 500 тысяч фунтов

Вчера "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды на постоянной основе.

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов. Английский клуб предоставит эту сумму в качестве жеста доброй воли. В декабре клуб из Норвегии получил еще 500 тысяч фунтов за аренду специалиста.

Ранее в прессе была информация, что англичане могут заплатить "Мольде" 6 миллионов фунтов, если решат назначить Сульшера на постоянной основе.